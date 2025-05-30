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    «Нью-Йорк» победил «Индиану» и сократил счет в полуфинальной серии

    Прочие Баскетбол НБА
    В пятой игре полуфинала плей-офф НБА «Нью-Йорк» на своем паркете одержал уверенную победу над «Индианой» — 111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21).

    Джейлен Брансон
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    Джейлен Брансон

    Таким образом счет в серии сократился до 3-2 в пользу «Пэйсерс».

    Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон (32 очка + 5 передач + 5 подборов).

    У «Индианы» самым результативным оказался защитник Беннедикт Матурин (23 очка + 9 подборов).

    НБА. Плей-офф. Полуфинал. Пятый матч
    «Нью-Йорк» — «Индиана» — 111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21)
    «Нью-Йорк»: Брансон (32), Таунс (24 + 13 подборов), Бриджес (12), Харт (12 + 10 подборов)«Индиана»: Матурин (23), Сиакам (15), Топпин (11)Счет в серии: 2-3

    Шестая игра серии состоится 1 июня, в воскресенье, 3:00 (мск).

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