«Нью-Йорк» победил «Индиану» и сократил счет в полуфинальной серии

В пятой игре полуфинала плей-офф НБАна своем паркете одержал уверенную победу над— 111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21).

Таким образом счет в серии сократился до 3-2 в пользу «Пэйсерс».

Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон (32 очка + 5 передач + 5 подборов).

У «Индианы» самым результативным оказался защитник Беннедикт Матурин (23 очка + 9 подборов).

НБА. Плей-офф. Полуфинал. Пятый матч «Нью-Йорк» — «Индиана» — 111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21) «Нью-Йорк»: Брансон (32), Таунс (24 + 13 подборов), Бриджес (12), Харт (12 + 10 подборов)«Индиана»: Матурин (23), Сиакам (15), Топпин (11)Счет в серии: 2-3

Шестая игра серии состоится 1 июня, в воскресенье, 3:00 (мск).