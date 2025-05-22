Кириленко: Надеюсь, Демин попадет в команду, где сможет расти и развиваться

Президент Российского баскетбольного федерации Андрей Кириленко выразил надежду, что российский разыгрывающий Егор Демин попадет в подходящую команду НБА.

«Хочется, чтобы он попал в команду, которая поверит в него и даст ему возможность развиваться. У него великолепная спортивная этика, он трудяга, у него правильные ценности. Команда, которая его выберет, точно получит отлично человека», — цитирует Кириленко «СЭ».

19-летний Егор Демин готовится к участию в драфте НБА, который состоится 25-26 июня 2025 года. Его успешное выступление на преддрафтовом мероприятии Draft Combine повысило интерес к нему со стороны клубов лиги.

В сезоне 2024/25 за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA Егор сыграл 33 матча, в среднем он проводя на площадке 27,5 минуты, набирая 10,6 очков, 3,9 подбора и 5,5 передачи.