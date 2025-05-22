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    Кириленко: Надеюсь, Демин попадет в команду, где сможет расти и развиваться

    Прочие Баскетбол НБА
    Президент Российского баскетбольного федерации Андрей Кириленко выразил надежду, что российский разыгрывающий Егор Демин попадет в подходящую команду НБА.

    Егор Демин
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    Егор Демин

    «Хочется, чтобы он попал в команду, которая поверит в него и даст ему возможность развиваться. У него великолепная спортивная этика, он трудяга, у него правильные ценности. Команда, которая его выберет, точно получит отлично человека», — цитирует Кириленко «СЭ».

    19-летний Егор Демин готовится к участию в драфте НБА, который состоится 25-26 июня 2025 года. Его успешное выступление на преддрафтовом мероприятии Draft Combine повысило интерес к нему со стороны клубов лиги.

    В сезоне 2024/25 за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA Егор сыграл 33 матча, в среднем он проводя на площадке 27,5 минуты, набирая 10,6 очков, 3,9 подбора и 5,5 передачи.

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