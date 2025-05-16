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    Форвард «Зенита» Бэйкон — о награде MVP Единой лиги ВТБ: Это невероятный год

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Форвард петербургского «Зенита» Дуэйн Бэйкон был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/25.

    Дуэйн Бэйкон
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    Дуэйн Бэйкон

    «Я невероятно благодарен Зениту и Хави Паскуалю за то, что позволили мне быть самим собой и приняли меня таким, какой я есть. Вместе мы сила. Лига, спасибо! Это невероятный год», — цитирует Бэйкона «Матч ТВ».

    В этом сезоне 29-летний Бэйкон провел 49 матчей, в среднем набирая 17 очков, делая 3,7 подбора и 2,1 передачи за игру. «Зенита» занял первое место в регулярном чемпионате, одержав 39 побед в 44 матчах.

    В плей-офф команда Паскуаля уверенно прошла первый раунд, обыграв «Парму» со счётом 3–0 в серии. В полуфинале против «Локомотива-Кубани» после четырёх матчей счёт равный — 2–2.

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