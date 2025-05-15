НБА. «Бостон» выиграл у «Нью-Йорка», «Миннесота» победила «Голден Стэйт»

одолелв пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 127:102. «Селтикс» сократили счет в серии — 2-3.

Атакующий защитник «Селтикс» Деррик Уайт набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч в серии состоится 17 мая и начнется в 03:00 мск.

Прогнозы и ставки на НБА

«Миннесота» победила «Голден Стэйт» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 121:110. «Тимбервулвз» выиграли серию — 4-1.

Форвард «волков» Джулиус Рэндл набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В финале Западной конференции «Миннесота» сыграет с победителем пары «Оклахома-Сити» — «Денвер» (3-2).