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    НБА. «Бостон» выиграл у «Нью-Йорка», «Миннесота» победила «Голден Стэйт»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Бостон» одолел «Нью-Йорк» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 127:102. «Селтикс» сократили счет в серии — 2-3.

    Деррик Уайт
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    Деррик Уайт

    Атакующий защитник «Селтикс» Деррик Уайт набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

    Шестой матч в серии состоится 17 мая и начнется в 03:00 мск.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Миннесота» победила «Голден Стэйт» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 121:110. «Тимбервулвз» выиграли серию — 4-1.

    Форвард «волков» Джулиус Рэндл набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    В финале Западной конференции «Миннесота» сыграет с победителем пары «Оклахома-Сити» — «Денвер» (3-2).

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