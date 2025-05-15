«Астана» заявила о приостановке участия в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

Баскетбольный клуб «Астана» официально объявил о приостановке участия в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/26.

«Причина данного шага — недостаток времени для адаптации к новым условиям и законодательным изменениям, напрямую влияющим на комплектование команды. На сегодняшний день клуб, к сожалению, не может обеспечить привлечение легионеров необходимого уровня», — говорится в заявлении клуба.

В заявлении подчеркивается, что это временная мера, необходимая для внутренней трансформации: «Астана» планирует переосмыслить маркетинговую стратегию, усилить спортивный и развлекательный контент, расширить аудиторию и сделать клуб более устойчивым в будущем.

В прошедшем сезоне «Астана» заняла последнее, 12-е место, одержав всего 2 победы при 42 поражениях.