«Астана» заявила о приостановке участия в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

Баскетбольный клуб Астана Фото: globallookpress.com
«Причина данного шага — недостаток времени для адаптации к новым условиям и законодательным изменениям, напрямую влияющим на комплектование команды. На сегодняшний день клуб, к сожалению, не может обеспечить привлечение легионеров необходимого уровня», — говорится в заявлении клуба.
В заявлении подчеркивается, что это временная мера, необходимая для внутренней трансформации: «Астана» планирует переосмыслить маркетинговую стратегию, усилить спортивный и развлекательный контент, расширить аудиторию и сделать клуб более устойчивым в будущем.
В прошедшем сезоне «Астана» заняла последнее, 12-е место, одержав всего 2 победы при 42 поражениях.