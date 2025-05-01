Шумахер: Могу представить, что Ферстаппен может завершить карьеру в ближайшем будущем

Бывший гонщик Формулы-1допустил, чтоможет принять решение о завершении карьеры профессиональном будущем.

Шумахер подчёркивает, что у Ферстаппена заметно снизился интерес к Формуле-1, он всё чаще критикует происходящее в чемпионате и открыто говорит о желании проводить больше времени с семьей.

«Я могу представить, что Макс в какой-то момент скажет: С меня хватит. Но надежда всё ещё есть», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Хотя у Ферстаппена контракт с Red Bull до конца 2028 года, в нём есть пункт, позволяющий покинуть команду при определённых условиях, например, если команда не будет конкурентоспособна.