Лондон рассматривает возможность подать заявку на Олимпиаду-2040

Мэр Лондоназаявил, что власти британской столицы рассматривают возможность заявку на проведение летних Олимпийских игр 2040 года.

«Я — человек, который любит спорт и видит его пользу. Думаю, что мы должны сделать отчет, чтобы оценить экономическое влияние спорта. Всегда мечтал сделать Лондон спортивной столицей мира и закрепить эту позицию. Бокс, НФЛ, бейсбол МЛБ — мы ведем переговоры с НБА о проведении матчей в Лондоне. Я считаю это очень важным. И этот отчет позволит нам количественно оценить экономическую выгоду, которую мы получаем.

Мне бы хотелось, чтобы Лондон стал первым городом, который примет Олимпийские игры в четвертый раз», — цитирует Хана Reuters.

Столица Великобритании ранее проводила Олимпиаду в 1908, 1948 и 2012-м годах.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в американском Лос-Анджелесе в 2028-м году.