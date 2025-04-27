Паскуаль — о выходе «Зенита» в полуфинал: Хочу поздравить «Парму» с этим сезоном

Главный тренерХавьер Паскуаль оценил победу надв третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф.

«Поздравляю Парму с этим сезоном, с тем, как они играли, и с их великолепными болельщиками. Думаю, отлично действовали на обеих половинах площадки — и в защите, и в нападении. За счет этого получили серьезное преимущество и хорошо контролировали игру до самого конца», — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.

Итоговая победа со счётом 91:74 позволила «Зениту» оформить серию всухую — 3:0 и выйти в полуфинал турнира. Команда сыграет с кем-то из пары «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш».