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    Паскуаль — о выходе «Зенита» в полуфинал: Хочу поздравить «Парму» с этим сезоном

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил победу над «Пармой» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Поздравляю Парму с этим сезоном, с тем, как они играли, и с их великолепными болельщиками. Думаю, отлично действовали на обеих половинах площадки — и в защите, и в нападении. За счет этого получили серьезное преимущество и хорошо контролировали игру до самого конца», — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.

    Итоговая победа со счётом 91:74 позволила «Зениту» оформить серию всухую — 3:0 и выйти в полуфинал турнира. Команда сыграет с кем-то из пары «Локомотив-Кубань»«Уралмаш».

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