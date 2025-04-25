НБА. «Клипперс» обыграли «Денвер», «Оклахома» одержала волевую победу над «Мемфисом»

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 116:118

Гости одержали победу со счетом 118:116 и вышли вперед в серии — 2-1.

Лучшим игроком встречи центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс (31 очко + 8 подборов). У его партнера по команде разыгрывающего Джейлена Брансона (30 очков + 7 подборов + 9 передач).

В составе хозяев дабл-дабл сделал защитник Кейд Каннингем (24 очка + 11 ассистов + 7 подборов).

Четвертая игра состоится в Детройте ночь с 27 на 28 апреля.

«Мемфис» — «Оклахома» — 108:114

У победителей самым результативным был разыгрывающий Шей Гилджес-Александер (31 очко + 4 подбора + 8 передач).

В составе «Мемфиса» лучшим был разыгрывающий Скотти Пиппен-младший (28 очков + 5 подборов + 5 передач).

Отметим, что «Оклахома» проигрывала с разницей 29 очков по ходу встречи, но в итоге выиграла и повела в серии со счетом 3-0.

«Клипперс» — «Денвер» — 117:83

У победителей лучшим был форвард Кавай Леонард (21 очко + 11 подборов + 6 передач).

За «Денвер» самыми результативными стали центровой Никола Йокич (23 очка + 13 подборов + 13 ассистов) и защитник Джамал Маррей (23 очка + 4 передачи).

Четвертый матч состоится на площадке «Клипперс» в Инглвуде в ночь с 26 на 27 апреля. Пока «Клипперс» ведет в серии — 2-1.