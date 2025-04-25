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    НБА. «Клипперс» обыграли «Денвер», «Оклахома» одержала волевую победу над «Мемфисом»

    Обзор матчей плей-офф НБА 25 апреля

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    Джейлен Брансон («Никс»)
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    Джейлен Брансон («Никс»)

    «Детройт» — «Нью-Йорк» — 116:118

    Гости одержали победу со счетом 118:116 и вышли вперед в серии — 2-1.

    Лучшим игроком встречи центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс (31 очко + 8 подборов). У его партнера по команде разыгрывающего Джейлена Брансона (30 очков + 7 подборов + 9 передач).

    В составе хозяев дабл-дабл сделал защитник Кейд Каннингем (24 очка + 11 ассистов + 7 подборов).

    Четвертая игра состоится в Детройте ночь с 27 на 28 апреля.

    «Мемфис» — «Оклахома» — 108:114

    У победителей самым результативным был разыгрывающий Шей Гилджес-Александер (31 очко + 4 подбора + 8 передач).

    В составе «Мемфиса» лучшим был разыгрывающий Скотти Пиппен-младший (28 очков + 5 подборов + 5 передач).

    Отметим, что «Оклахома» проигрывала с разницей 29 очков по ходу встречи, но в итоге выиграла и повела в серии со счетом 3-0.

    «Клипперс» — «Денвер» — 117:83

    У победителей лучшим был форвард Кавай Леонард (21 очко + 11 подборов + 6 передач).

    За «Денвер» самыми результативными стали центровой Никола Йокич (23 очка + 13 подборов + 13 ассистов) и защитник Джамал Маррей (23 очка + 4 передачи).

    Четвертый матч состоится на площадке «Клипперс» в Инглвуде в ночь с 26 на 27 апреля. Пока «Клипперс» ведет в серии — 2-1.

    Все результаты игрового дня НБА 25 апреля:
    • «Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 116:118 (1-2).
    • «Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 108:114 (0-3).
    • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 117:83 (2-1).

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