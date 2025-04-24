НБА. «Бостон» одолел «Орландо», «Кливленд» победил «Майами», «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл — 36 очков и 10 подборов.
Третий матч в серии состоится на паркете «Орландо» 26 апреля.
«Кливленд» переиграл «Майами» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 121:112. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кавальерс».
Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.
Третий матч в серии состоится на паркете «Майами» в субботу, 26 апреля.
«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 109:94.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, набравший 38 очков.
Третий матч в серии состоится на паркете «Голден Стэйт» 27 апреля.