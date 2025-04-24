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    НБА. «Бостон» одолел «Орландо», «Кливленд» победил «Майами», «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Бостон» одолел «Орландо» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 109:100. Счет в серии стал 2-0.

    «Майами»
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    «Майами»

    Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл — 36 очков и 10 подборов.

    Третий матч в серии состоится на паркете «Орландо» 26 апреля.

    «Кливленд» переиграл «Майами» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 121:112. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кавальерс».

    Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.

    Третий матч в серии состоится на паркете «Майами» в субботу, 26 апреля.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 109:94.

    Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, набравший 38 очков.

    Третий матч в серии состоится на паркете «Голден Стэйт» 27 апреля.

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