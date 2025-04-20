ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лейкерс» уступил «Миннесоте», «Денвер» победил «Клипперс»

    Обзор матчей плей-офф НБА 20 апреля

    Прочие Баскетбол НБА
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Селюк«Карпину вовремя подсказали, что пора валить из Ростова». Селюк — о чемпионской интриге и слабых тренерах Килиан МбаппеДо уровня Роналду — как до Луны. Мбаппе стал ахиллесовой пятой «Реала» «Химки»Спасение утопающих. Пойдут ли дела «Химок» на поправку после вмешательства руководства РПЛ?
    Все новости спорта
    Никола Йокич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Йокич
    За океаном прошли четыре матча плей-офф НБА

    «Индиана» — «Миннесота» — 117:98

    «Пейсерз» выиграли первый матч на своем паркете со счетом 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22).

    В составе «Индианы» лучшим был форвард Паскаль Сиакам (25 очков + 7 подборов + 2 передачи).

    У «Милуоки Бакс» отличился Яннис Адетокунбо (36 очков + 12 подборов).

    Все вторые матчи в этих парах пройдут 22 апреля.

    «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:98

    «Денвер Наггетс» в напряженной борьбе обыграл в первом матче 1/8 финала плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:98 (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12).

    Лучшим у победителей был сербский центровой Никола Йокич (29 очков + 12 передач + 9 подборов). У его партнера по клубу Аарона Гордона 25 очков.

    У «Клипперс» самым результативным стал разыгрывающий Джеймс Харден (32 очка + 11 передач + 5 подборов). Также отметим форварда Кавая Леонарда (22 очка) и центрового Ивицу Зубаца (21 очков + 13 подборов).

    Актуальную ситуацию в плей-офф НБА можно посмотреть по ссылке.

    «Нью-Йорк» — «Детройт» — 123:112

    У победителей самым результативным стал Джейлен Брансон с 34 очками. За «Детройт» отличился Тобиас Харрис (25).

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота» — 95:117

    У хозяев лучшим был атакующий защитник Лука Дончич (37 очков + 8 подборов). На счету Леброна Джеймса (19 очков + 5 подборов + 3 ассиста).

    В составе победителей лучшим был Джейден Макдэниелс (25 очков + 9 подборов + 2 ассиста).

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному