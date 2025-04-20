«Лейкерс» уступил «Миннесоте», «Денвер» победил «Клипперс»

За океаном прошли четыре матча плей-офф НБА

«Индиана» — «Миннесота» — 117:98

«Пейсерз» выиграли первый матч на своем паркете со счетом 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22).

В составе «Индианы» лучшим был форвард Паскаль Сиакам (25 очков + 7 подборов + 2 передачи).

У «Милуоки Бакс» отличился Яннис Адетокунбо (36 очков + 12 подборов).

Все вторые матчи в этих парах пройдут 22 апреля.

«Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:98

«Денвер Наггетс» в напряженной борьбе обыграл в первом матче 1/8 финала плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:98 (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12).

Лучшим у победителей был сербский центровой Никола Йокич (29 очков + 12 передач + 9 подборов). У его партнера по клубу Аарона Гордона 25 очков.

У «Клипперс» самым результативным стал разыгрывающий Джеймс Харден (32 очка + 11 передач + 5 подборов). Также отметим форварда Кавая Леонарда (22 очка) и центрового Ивицу Зубаца (21 очков + 13 подборов).

Актуальную ситуацию в плей-офф НБА можно посмотреть по ссылке.

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 123:112

У победителей самым результативным стал Джейлен Брансон с 34 очками. За «Детройт» отличился Тобиас Харрис (25).

Прогнозы и ставки на НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота» — 95:117

У хозяев лучшим был атакующий защитник Лука Дончич (37 очков + 8 подборов). На счету Леброна Джеймса (19 очков + 5 подборов + 3 ассиста).

В составе победителей лучшим был Джейден Макдэниелс (25 очков + 9 подборов + 2 ассиста).