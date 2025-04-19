Никола Йокич — о противостоянии против Зубаца в первом раунде плей-офф НБА: Раньше он был довольно одномерным

ЦентровойНикола Йокич отметил прогресс соперника — центровогоИвицу Зубаца, с которым им предстоит встретиться в первом раунде плей-офф НБА.

«Я играл против него много раз на протяжении долгого времени. Думаю, он действительно прогрессирует. Раньше он был довольно одномерным, но теперь может играть спиной к кольцу, делать передачи из района штрафной, его ищут в атаке», — приводит слова Йокича журналист Джои Линн в своих соцсетях.

В регулярном чемпионате команды сыграли четыре матча, разделив победы поровну — по две каждая. В этих играх Зубац в среднем набирал 13,3 очка, делал 11 подборов и отдавал 4 передачи, а Йокич — 30,3 очка, 11,8 подборов и 6,8 передач.

Серия первого раунда плей-офф между «Денвером» и «Клипперс» начинается 19 апреля и обещает стать напряжённой борьбой между двумя сильными центровыми.