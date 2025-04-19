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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн
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    Никола Йокич — о противостоянии против Зубаца в первом раунде плей-офф НБА: Раньше он был довольно одномерным

    Прочие Баскетбол НБА
    Центровой «Денвера» Никола Йокич отметил прогресс соперника — центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Ивицу Зубаца, с которым им предстоит встретиться в первом раунде плей-офф НБА.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    «Я играл против него много раз на протяжении долгого времени. Думаю, он действительно прогрессирует. Раньше он был довольно одномерным, но теперь может играть спиной к кольцу, делать передачи из района штрафной, его ищут в атаке», — приводит слова Йокича журналист Джои Линн в своих соцсетях.

    В регулярном чемпионате команды сыграли четыре матча, разделив победы поровну — по две каждая. В этих играх Зубац в среднем набирал 13,3 очка, делал 11 подборов и отдавал 4 передачи, а Йокич — 30,3 очка, 11,8 подборов и 6,8 передач.

    Серия первого раунда плей-офф между «Денвером» и «Клипперс» начинается 19 апреля и обещает стать напряжённой борьбой между двумя сильными центровыми.

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