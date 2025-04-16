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    Стефен Карри играл с травмой в матче с «Мемфисом»

    Прочие Баскетбол НБА
    Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри продолжает играть с травмой правой руки — у него растяжение большого пальца, полученное в матче против «Портленда»

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    В прошедшем матче с «Мемфисом» в рамках плей-ин турнира состояние Карри могло ухудшиться, когда он зацепил майку соперника, после чего камеры зафиксировали его на скамейке запасных с явными признаками боли.

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    • Несмотря на повреждение, Карри провёл на площадке 39 минут, набрав 37 очков, сделал 8 подборов, 4 передачи и 1 перехват, реализовав 9 из 22 бросков с игры, 6 из 13 трёхочковых. «Уорриорз» одержали победу со счётом 121:116.

    Перформанс лидера «Голден Стэйт» позволил команде из Сан-Франциско пройти в основную сетку плей-офф. Воины сыграют в первом раунде против «Хьюстон Рокетс».

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