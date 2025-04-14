Министр спорта РФ Дегтярев: На 99% Россия выступит на ОИ-2028 с флагом и гимном

Министр спорта РФдал свой прогноз на шансы сборной России выступить на Олимпийских играх 2028 года со своим флагом и гимном.

«Мой прогноз: 99 процентов будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 2028 году летом», — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

С 2022 года спортсмены из России отстранены от международных стартов. На Олимпиаде-2024 15 российских атлетов выступали без национальной символики в нейтральном статусе, а завоеванные ими медали не учитывались в общем зачете.

Олимпиада 2028 года намечена на 14-30 июля и пройдет в американском Лос-Анджелесе.