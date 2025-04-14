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    Министр спорта РФ Дегтярев: На 99% Россия выступит на ОИ-2028 с флагом и гимном

    Прочие ОлимпизмЛос-Анджелес-2028 Лос-Анджелес-2028
    Министр спорта РФ Михаил Дегтярев дал свой прогноз на шансы сборной России выступить на Олимпийских играх 2028 года со своим флагом и гимном.

    Михаил Дегтярев
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    Михаил Дегтярев

    «Мой прогноз: 99 процентов будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 2028 году летом», — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

    С 2022 года спортсмены из России отстранены от международных стартов. На Олимпиаде-2024 15 российских атлетов выступали без национальной символики в нейтральном статусе, а завоеванные ими медали не учитывались в общем зачете.

    Олимпиада 2028 года намечена на 14-30 июля и пройдет в американском Лос-Анджелесе.

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