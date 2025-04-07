НБА. «Денвер» дома уступил «Индиане», «Бостон» победил «Вашингтон»

дома проигралв матче регулярного чемпионата — 96:106.

У гостей больше всех очков набрал Диллон Брукс — 24. «Рокетс» прервали пятиматчевую победную серию «Голден Стэйт».

«Хьюстон» с 52 победами в 79 играх занимает второе место в таблице «Запада». «Уорриорз» с 46 победами и 32 поражениями — на 8-й строчке.

«Денвер» дома уступил «Индиане» — 120:125.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 41 очко, 15 подборов и 13 передач.

«Денвер» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 4-е место на «Западе» — 47 побед и 32 поражений. «Индиана» — 4-я на «Востоке».

«Бостон» обыграл «Вашингтон» со счетом 124:90.

Самым результативным на паркете стал защитник «Селтикс» Пэйтон Причард, набравший 20 очков.

«Бостон» с 58 победами в 78 матчах занимает второе место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 17 победами в 78 играх — на последней строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 7 апреля

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 117:131

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 109:120

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:126

«Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс» — 124:90

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Сперс» — 120:109

«Атланта Хоукс» — «Юта Джаз» — 147:134

«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 113:120

«Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз» — 112:98

«Денвер Наггетс» — «Индиана Пэйсерс» — 120:125

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 96:106

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Милуоки Бакс» — 107:111