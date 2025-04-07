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    НБА. «Денвер» дома уступил «Индиане», «Бостон» победил «Вашингтон»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Голден Стэйт» дома проиграл «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата — 96:106.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    У гостей больше всех очков набрал Диллон Брукс — 24. «Рокетс» прервали пятиматчевую победную серию «Голден Стэйт».

    «Хьюстон» с 52 победами в 79 играх занимает второе место в таблице «Запада». «Уорриорз» с 46 победами и 32 поражениями — на 8-й строчке.

    «Денвер» дома уступил «Индиане» — 120:125.

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 41 очко, 15 подборов и 13 передач.

    «Денвер» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 4-е место на «Западе» — 47 побед и 32 поражений. «Индиана» — 4-я на «Востоке».

    «Бостон» обыграл «Вашингтон» со счетом 124:90.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Селтикс» Пэйтон Причард, набравший 20 очков.

    «Бостон» с 58 победами в 78 матчах занимает второе место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 17 победами в 78 играх — на последней строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 7 апреля

    «Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 117:131

    «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 109:120

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:126

    «Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс» — 124:90

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Сперс» — 120:109

    «Атланта Хоукс» — «Юта Джаз» — 147:134

    «Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 113:120

    «Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз» — 112:98

    «Денвер Наггетс» — «Индиана Пэйсерс» — 120:125

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 96:106

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Милуоки Бакс» — 107:111

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