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    НБА. «Миннесота» обыграла «Детройт», «Милуоки» уступил «Атланте»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА дома победила «Детройт» со счетом 123:104.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным на паркете стал защитник «Пистонс» Малик Бизли, набравший 27 очков.

    «Миннесота» с 43 победами в 75 матчах занимает седьмое место в Западной конференции, «Детройт» с 42 победами в 75 играх — на пятой строчке «Востока».

    «Милуоки» уступил «Атланте» со счетом 124:145.

    Самым результативным на паркете стал форвард «Хокс» Заккари Ризаше, набравший 36 очков. У форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо 31 очко.

    «Милуоки» потерпел четвертое поражение подряд и с 40 победами в 74 матчах расположился на шестом месте в Восточной конференции, «Атланта» с 36 победами в 74 играх — на седьмой строчке.

    «Никс» дома обыграли «Портленд» со счетом 110:93.

    Самым результативным на паркете стал форвард «Блэйзерс» Дени Авдия, который набрал 33 очка.

    «Никс» с 47 победами в 74 матчах занимают третье место в Восточной конференции, «Портленд» с 32 победами в 75 играх — на 12-й строчке «Запада».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Результаты игрового дня НБА 31 марта

    «Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:122

    «Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:93

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 123:104

    «Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 124:145

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:94

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 106:148

    «Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 109:127

    «Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 109:148

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