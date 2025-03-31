НБА. «Миннесота» обыграла «Детройт», «Милуоки» уступил «Атланте»

в матче регулярного чемпионата НБА дома победиласо счетом 123:104.

Самым результативным на паркете стал защитник «Пистонс» Малик Бизли, набравший 27 очков.

«Миннесота» с 43 победами в 75 матчах занимает седьмое место в Западной конференции, «Детройт» с 42 победами в 75 играх — на пятой строчке «Востока».

«Милуоки» уступил «Атланте» со счетом 124:145.

Самым результативным на паркете стал форвард «Хокс» Заккари Ризаше, набравший 36 очков. У форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо 31 очко.

«Милуоки» потерпел четвертое поражение подряд и с 40 победами в 74 матчах расположился на шестом месте в Восточной конференции, «Атланта» с 36 победами в 74 играх — на седьмой строчке.

«Никс» дома обыграли «Портленд» со счетом 110:93.

Самым результативным на паркете стал форвард «Блэйзерс» Дени Авдия, который набрал 33 очка.

«Никс» с 47 победами в 74 матчах занимают третье место в Восточной конференции, «Портленд» с 32 победами в 75 играх — на 12-й строчке «Запада».

Прогнозы и ставки на НБА

Результаты игрового дня НБА 31 марта

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:122

«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:93

«Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 123:104

«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 124:145

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:94

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 106:148

«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 109:127

«Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 109:148