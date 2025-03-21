НБА. «Лейкерс» проиграли «Милуоки», «Голден Стэйт» победил «Торонто»

дома проигралив матче регулярного чемпионата НБА — 118:89.

У хозяев отсутствовали Леброн Джеймс и Лука Дончич. У гостей 28 очков набрал Яннис Адетокунбо.

«Лейкерс» с 43 победами в 69 матчах — на 4-й строчке «Запада». «Милуоки» (39 побед и 30 поражений) — на 5-м месте «Востока».

«Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто» — 117:114.

У гостей 29 очков набрал Скотти Барнс.

«Уорриорз» одержали 41 победу в 70 матчах и занимают 6-е место в таблице Западной конференции. «Торонто» с 24 победами в 70 играх — на 11-й строчке «Востока».

«Шарлотт» переиграл «Нью-Йорк» — 115:98. Для «Никс» это второе поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Хорнетс» Ламело Болл набрал 25 очков, как и форвард «Никс» О Джи Ануноби.

«Нью-Йорк» с результатом 43-26 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 14-й строчке — 18-51.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 21 марта

«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 105:99 ОТ

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 115:98

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — 117:114

«Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» — 116:128

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» — 89:118