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    НБА. «Лейкерс» проиграли «Милуоки», «Голден Стэйт» победил «Торонто»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» дома проиграли «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:89.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    У хозяев отсутствовали Леброн Джеймс и Лука Дончич. У гостей 28 очков набрал Яннис Адетокунбо.

    «Лейкерс» с 43 победами в 69 матчах — на 4-й строчке «Запада». «Милуоки» (39 побед и 30 поражений) — на 5-м месте «Востока».

    «Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто» — 117:114.

    У гостей 29 очков набрал Скотти Барнс.

    «Уорриорз» одержали 41 победу в 70 матчах и занимают 6-е место в таблице Западной конференции. «Торонто» с 24 победами в 70 играх — на 11-й строчке «Востока».

    «Шарлотт» переиграл «Нью-Йорк» — 115:98. Для «Никс» это второе поражение подряд.

    Разыгрывающий защитник «Хорнетс» Ламело Болл набрал 25 очков, как и форвард «Никс» О Джи Ануноби.

    «Нью-Йорк» с результатом 43-26 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 14-й строчке — 18-51.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 21 марта

    «Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 105:99 ОТ

    «Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 115:98

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — 117:114

    «Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» — 116:128

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» — 89:118

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