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    Клебо выиграл Кубок мира — 2024/2025 по лыжным гонкам

    Прочие Лыжи
    Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира — 2024/2025.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    После победы в спринте свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине Клебо набрал 1928 очков и стал недосягаем для ближайшего преследователя шведа Эдвина Ангера, отставание которого составляет более 300 очков.

    Топ-3 замыкает еще один представитель Норвегии, Харальд Амундсен, набравший 1439 очков.

    Лыжникам в 2025 году еще предстоит провести три индивидуальные гонки на последнем этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

    28-летний Клебо в четвертый раз стал обладателем Кубка мира.

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