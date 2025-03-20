Клебо выиграл Кубок мира — 2024/2025 по лыжным гонкам

Пятикратный олимпийский чемпион норвежецодержал победу в общем зачете Кубка мира — 2024/2025.

После победы в спринте свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине Клебо набрал 1928 очков и стал недосягаем для ближайшего преследователя шведа Эдвина Ангера, отставание которого составляет более 300 очков.

Топ-3 замыкает еще один представитель Норвегии, Харальд Амундсен, набравший 1439 очков.

Лыжникам в 2025 году еще предстоит провести три индивидуальные гонки на последнем этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

28-летний Клебо в четвертый раз стал обладателем Кубка мира.