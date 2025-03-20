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    Губерниев: Бах сыграл огромную роль в победе Ковентри

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Спортивный комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты выборов президента Международного олимпийского комитета.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Напомним, что 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной президентом МОК.

    «Томас Бах активно лоббировал интересы Кирсти Ковентри, она его ставленница. Он сыграл огромную роль в ее победе. Нам стоит надеяться на потепление отношений и на возможное возвращение российских спортсменов на мировую арену при Ковентри.

    Понятно, что Ковентри теперь в другом статусе, но с учетом ее предыдущих высказываний смею думать, что мы будем возвращаться», — сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

    Кирсти Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию.

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