Губерниев: Бах сыграл огромную роль в победе Ковентри

Спортивный комментатор и советник министра спорта РФпрокомментировал результаты выборов президента Международного олимпийского комитета.

Напомним, что 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной президентом МОК.

«Томас Бах активно лоббировал интересы Кирсти Ковентри, она его ставленница. Он сыграл огромную роль в ее победе. Нам стоит надеяться на потепление отношений и на возможное возвращение российских спортсменов на мировую арену при Ковентри.

Понятно, что Ковентри теперь в другом статусе, но с учетом ее предыдущих высказываний смею думать, что мы будем возвращаться», — сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

Кирсти Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию.