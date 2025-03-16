Александр Терентьев выиграл мужской спринт на этапе Кубка России

Мужской спринт классическим стилем на 7-м этапе Кубка России — 2024/2025 выиграл

Он преодолел дистанцию за 2.43,83. Второе место у Владислава Осипова (+1,42). Третьим стал Александр Бакуров (+1,66).

Александр Большунов на финише был лишь четвертым (+2,81).