Александр Терентьев выиграл мужской спринт на этапе Кубка России

Александр Терентьев Фото: globallookpress.com
Он преодолел дистанцию за 2.43,83. Второе место у Владислава Осипова (+1,42). Третьим стал Александр Бакуров (+1,66).
Александр Большунов на финише был лишь четвертым (+2,81).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Мужчины:
- Александр Терентьев (Тюменская область) — 2.43,83.
- Владислав Осипов (Республика Татарстан) — отставание 1,42.
- Александр Бакуров (Москва — Новосибирская область) +1,66.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) +2,81.
- Константин Тиунов (Москва) +4,83.
- Ермил Вокуев (Республика Коми) +8,58.