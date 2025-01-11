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    «Чикаго» победил «Вашингтон», «Милуоки» одолел «Орландо»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Чикаго» дома победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:105.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Зак Лавин, набравший 33 очка.

    «Чикаго» занимает десятое место в Восточной конференции НБА. «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней, 15-й позиции на «Востоке».

    «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде одолел «Орландо» со счетом 109:106.

    Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко и сделавший 14 подборов.

    «Милуоки» с 20 победами в 36 матчах занимает четвертое место в Восточной конференции, «Орландо» с 22 победами в 40 играх — на пятой строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 11 января

    «Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 106:109

    «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:123

    «Индиана Пэйсерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:96

    «Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 97:114

    «Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:126

    «Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 138:105

    «Денвер Наггетс» — «Бруклин Нетс» — 124:105

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