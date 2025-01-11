«Чикаго» победил «Вашингтон», «Милуоки» одолел «Орландо»

дома победилв матче регулярного чемпионата НБА — 138:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Зак Лавин, набравший 33 очка.

«Чикаго» занимает десятое место в Восточной конференции НБА. «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней, 15-й позиции на «Востоке».

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде одолел «Орландо» со счетом 109:106.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко и сделавший 14 подборов.

«Милуоки» с 20 победами в 36 матчах занимает четвертое место в Восточной конференции, «Орландо» с 22 победами в 40 играх — на пятой строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 11 января

«Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 106:109

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:123

«Индиана Пэйсерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:96

«Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 97:114

«Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:126

«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 138:105

«Денвер Наггетс» — «Бруклин Нетс» — 124:105