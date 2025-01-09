Экс-глава РУСАДА Ганус: США не выйдут из WADA

Бывший генеральный директор РУСАДАотреагировал на отказ США платить взносы WADA.

«Что касается истории с отказом платить взносы, вестись на нее ни в коем случае нельзя. WADA, как регулятор, формирует и охраняет существенную сторону международного спорта, которая обретает критическое значение в условиях современного цивилизационного развития. И несмотря на то, что политика стала оказывать значительное, часто разрушительное, влияние на спорт, мировой независимый регулятор, если хотите, независимый страж у врат чистого спорта, коим должен быть и, насколько я осведомлен, является WADA, чтобы не отдать спорт в руки политиков, у которых сегодня может быть одна линия в отношении одних субъектов, а завтра ровно противоположная — в отношении других, чтобы не отдать спорт в руки международных фармкомпаний, различных нетрадиционных движений и других явлений уводящих спорт со своей традиционной колеи.

Выйдут ли США из WADA? Не нужно строить иллюзий, полагаю, нет, США это должно быть выгодно ведущее место в WADA, США так или иначе все равно останутся в WADA, чтобы не терять влияние на развитие мирового регулятора, и, в конце концов, чтобы участвовать в мировом спортивном движении, в качестве организатора соревнований мирового уровня. Как бы ни был глубок разлом, для США WADA в его независимом статусе необходимо в качестве современного критического фактора в мировом спорте. А в WADA, в свою очередь, как бы ни были велики расхождения во взглядах с США на различные вопросы, не захотят отказываться от такого важного глобального игрока, позицией которого также могут играть. Как и будет сложно WADA для обеспечения финансовой устойчивости и развития отказаться от такого существенного фаундера. Маловероятно, что это приведет к отмене права американцев на проведение ОИ-2028.

Данные заявления американцев могут быть продолжением проводимой уходящей администрацией линии создания точек напряжения в различных областях для новой администрации, чтобы вывести её из зоны комфорта и равновесия. В ближайшие год-два все вопросы по выплатам будут урегулированы. Поэтому я всегда выступал за то, что с WADA надо работать, а нынешняя ситуация лишь подтверждает прежнее положение дел и отношения организации с американцами. Возможно, какие-то изменения и произойдут, но WADA продолжит придерживаться своей независимой линии, иначе WADA утратит даже внешний смысл своего существования», — цитирует Гануса «ВсеПроСпорт».