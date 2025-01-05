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    НБА. «Филадельфия» одолела «Бруклин», «Голден Стэйт» победил «Мемфис»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Филадельфия» в гостях обыграла «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:94.

    Джоэл Эмбиид
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    Джоэл Эмбиид

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Баскетболист сделал дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

    «Филадельфия» находится на 11-м месте в Восточной конференции, «Бруклин» идет 12-м — 13-22.

    «Голден Стэйт» дома одолел «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:113.

    Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс, набравший 24 очка.

    «Голден Стэйт» 8-е место в Западной конференции, «Мемфис» располагается на 3-й позиции — 23-13.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 5 января

    «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 94:123

    «Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 126:108

    «Детройт Пистонс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 119:105

    «Майами Хит» — «Юта Джаз» — 100:136

    «Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:105

    «Сан-Антонио Сперс» — «Денвер Наггетс» — 111:122 ОТ

    «Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 139:126

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:113

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» — 131:105

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