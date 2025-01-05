НБА. «Филадельфия» одолела «Бруклин», «Голден Стэйт» победил «Мемфис»

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Баскетболист сделал дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.
«Филадельфия» находится на 11-м месте в Восточной конференции, «Бруклин» идет 12-м — 13-22.
«Голден Стэйт» дома одолел «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:113.
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс, набравший 24 очка.
«Голден Стэйт» 8-е место в Западной конференции, «Мемфис» располагается на 3-й позиции — 23-13.
Все результаты игрового дня НБА 5 января
«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 94:123
«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 126:108
«Детройт Пистонс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 119:105
«Майами Хит» — «Юта Джаз» — 100:136
«Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:105
«Сан-Антонио Сперс» — «Денвер Наггетс» — 111:122 ОТ
«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 139:126
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:113
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» — 131:105