Клебо выиграл мужской спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию 1,4 км коньковым стилем за 2.32,3.
Второе место занял француз Люка Шанава (отставание 0,4 секунды). Третьим стал швейцарец Яник Рибли (+ 0,5).
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Спринт, свободный стиль. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.32,3.
- Люка Шанава (Франция) — отставание 0,4.
- Яник Рибли (Швейцария) +0,5.
- Ришар Жув (Франция) +7,1.
- Валерио Гронд (Швейцария) +13,4.
- Бен Огден (США) +13,5.