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    Хакан Чалханоглу«Кальяри» — «Интер». Онлайн
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    Клебо выиграл мужской спринт на первом этапе «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо был лучшим в спринте на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию 1,4 км коньковым стилем за 2.32,3.

    Второе место занял француз Люка Шанава (отставание 0,4 секунды). Третьим стал швейцарец Яник Рибли (+ 0,5).

    Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Спринт, свободный стиль. Мужчины:
    • Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.32,3.
    • Люка Шанава (Франция) — отставание 0,4.
    • Яник Рибли (Швейцария) +0,5.
    • Ришар Жув (Франция) +7,1.
    • Валерио Гронд (Швейцария) +13,4.
    • Бен Огден (США) +13,5.
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