2-й таймЭвертон — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Эвертон» — «Челси». Онлайн
  • 16:21
    • Дубль Дибалы помог «Роме» разбить «Парму»
    Все новости спорта

    ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в Единой лиге ВТБ

    Прочие Баскетбол Единая лига
    В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА в гостях проиграл «Локомотиву-Кубань» со счетом 65:69.

    «Локомотив-Кубань»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив-Кубань»

    Самым результативным стал игроком команды из Краснодара Антониус Кливленд, набравший по ходу матча 18 очков, семь подборов, одну передачу и один перехват.

    ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань» — четвертый.

    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 69:65 (13:26, 20:9, 10:15, 26:15)
    «Локомотив-Кубань»: Кливленд (18), Елатонцев (14), Джонсон (11)ЦСКА: Тримбл (15), Уэйр (10), М`Бай (10)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» не сможет обыграть «Тоттенхэм»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Челси» придется тяжело в этом матче
  • «Эвертон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Ждем разухабистого матча
  • «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аталанта — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Насьонал
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному