ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» Фото: globallookpress.com
Самым результативным стал игроком команды из Краснодара Антониус Кливленд, набравший по ходу матча 18 очков, семь подборов, одну передачу и один перехват.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань» — четвертый.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 69:65 (13:26, 20:9, 10:15, 26:15)
«Локомотив-Кубань»: Кливленд (18), Елатонцев (14), Джонсон (11)ЦСКА: Тримбл (15), Уэйр (10), М`Бай (10)