НБА. «Даллас» победил «Голден Стэйт», «Индиана» одолела «Нью-Орлеан»

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл‑дабл (45 очков, 13 передач и 11 подборов).
Команды установили рекорд по числу трехочковых попаданий в матче, реализовав 48 бросков.
«Даллас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» — седьмой.
«Индиана» дома обыграла «Нью-Орлеан» со счетом 119:104.
Самым результативным на паркете стал форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам, набравший 22 очка.
«Индиана» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» — на последней строчке «Запада».
Результаты других матчей НБА 16 декабря:
«Индиана» — «Нью‑Орлеан» — 119:104
«Вашингтон» — «Бостон» — 98:112
«Орландо» — «Нью‑Йорк Никс» — 91:100
«Сан‑Антонио» — «Миннесота» — 92:106
«Финикс» — «Портленд» — 116:109
«Лос‑Анджелес Лейкерс» — «Мемфис» — 116:110