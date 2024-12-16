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    НБА. «Даллас» победил «Голден Стэйт», «Индиана» одолела «Нью-Орлеан»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Даллас» в гостях одолел «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 143:133 (46:33, 35:41, 33:33, 29:26) в пользу «Маверикс».

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл‑дабл (45 очков, 13 передач и 11 подборов).

    Команды установили рекорд по числу трехочковых попаданий в матче, реализовав 48 бросков.

    «Даллас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» — седьмой.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Индиана» дома обыграла «Нью-Орлеан» со счетом 119:104.

    Самым результативным на паркете стал форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам, набравший 22 очка.

    «Индиана» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» — на последней строчке «Запада».

    Результаты других матчей НБА 16 декабря:

    «Индиана» — «Нью‑Орлеан» — 119:104

    «Вашингтон» — «Бостон» — 98:112

    «Орландо» — «Нью‑Йорк Никс» — 91:100

    «Сан‑Антонио» — «Миннесота» — 92:106

    «Финикс» — «Портленд» — 116:109

    «Лос‑Анджелес Лейкерс» — «Мемфис» — 116:110

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