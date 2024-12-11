Панкратов — о двух золотых медалях в плавании на ЧМ: Честь и хвала ребятам

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию и известный комментаторпорадовался за 18-летнего, который смог завоевать золотую медаль на дистанции 100 метров на спине на своем первом чемпионате мира, а также добавил, что в эстафете нашей сборной немного повезло.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Мирон Лифинцев Фото: Gettyimages.ru

«Не было опасений, что Мирон, у которого было хорошее место в рейтинге и появления которого на международном уровне все давно ждали, не справится с давлением?

Всегда есть такие опасения, но мы видим, как был настроен Мирон, как он пытался еще на чемпионате России побить этот юниорский рекорд мира. С нескольких попыток он это сделал, и здорово, что это случилось в выигранном финале чемпионата мира.

И еще стал победителем в составе эстафеты!

Американцы могли поставить более боевой состав на эстафету, но они много плывут на индивидуальных дистанциях и, наверное, надеялись взять ее малой кровью. В какой‑то степени нам повезло, но и проплыли ведь очень достойно. Все очень хорошо сделали свою работу, все проплыли по своим возможностям. Честь ребятам и хвала», — сказал Панкратов «Матч ТВ».