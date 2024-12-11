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    Панкратов — о двух золотых медалях в плавании на ЧМ: Честь и хвала ребятам

    Прочие Плавание
    Двукратный олимпийский чемпион по плаванию и известный комментатор Денис Панкратов порадовался за 18-летнего Мирона Лифинцева, который смог завоевать золотую медаль на дистанции 100 метров на спине на своем первом чемпионате мира, а также добавил, что в эстафете нашей сборной немного повезло.

    Мирон Лифинцев
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    Мирон Лифинцев

    «Не было опасений, что Мирон, у которого было хорошее место в рейтинге и появления которого на международном уровне все давно ждали, не справится с давлением?

    Всегда есть такие опасения, но мы видим, как был настроен Мирон, как он пытался еще на чемпионате России побить этот юниорский рекорд мира. С нескольких попыток он это сделал, и здорово, что это случилось в выигранном финале чемпионата мира.

  • Лифинцев выиграл 100 м на спине, а сборная России стала первой в комбинированной эстафете 4х50 метров
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    Американцы могли поставить более боевой состав на эстафету, но они много плывут на индивидуальных дистанциях и, наверное, надеялись взять ее малой кровью. В какой‑то степени нам повезло, но и проплыли ведь очень достойно. Все очень хорошо сделали свою работу, все проплыли по своим возможностям. Честь ребятам и хвала», — сказал Панкратов «Матч ТВ».

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