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    Хвича КварацхелияТрансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
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    Хэмилтон: Не думаю, что получится закончить в «Мерседесе» на высоте

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу скорого ухода из команды.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    «Не думаю, что в итоге получится закончить на высоте. Важно приложить максимум усилий. Не ожидаю, что предстоящий уикенд пройдёт намного лучше, чем прошлые, но, естественно, я буду стараться. Возможно, я добьюсь лучшего результата, но в любом случае это не имеет большого значения.

    Последние гонки никак не повлияли на всё то, что мы сделали вместе. Это были настоящие американские горки эмоций. В моей карьере были как отличные, так и неудачные гонки. Плохих было не так много», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

    Напомним, что в новом сезоне семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сядет за руль «Феррари».

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