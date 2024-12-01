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    Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, Леклер — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран‑при Катара, который завершился в Дохе.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второе место в гонке занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, который уступил победителю 6,031 секунды. Тройку лидеров замкнул Оскар Пиастри из «Макларен» (+6,819).

    Формула-1. Гран-при Катара. Гонка:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
    • 2. Шарль Леклер («Феррари») +6.031
    • 3. Оскар Пиастри («Макларен») +6.819
    • 4. Джордж Расселл («Мерседес») +9.104
    • 5. Пьер Гасли («Альпин») +16.782
    • 6. Карлос Сайнс («Феррари») +17.476
    • 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +19.867
    • 8. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +25.360
    • 9. Кевин Магнуссен («Хаас») +32.177
    • 10. Ландо Норрис («Макларен») +35.762
    • 11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +50.243
    • 12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +56.122
    • 13. Юки Цунода («РБ») +1:01.100
    • 14. Лиам Лоусон («РБ») +1:02.656
    • 15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
    • Нико Хюлькенберг («Хаас») — не финишировал
    • Серхио Перес («Ред Булл») — не финишировал
    • Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не финишировал
    • Эстебан Окон («Альпин») — не финишировал
    • Франко Колапинто («Уильямс») — не финишировал
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