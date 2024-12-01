Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, Леклер — второй

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Второе место в гонке занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, который уступил победителю 6,031 секунды. Тройку лидеров замкнул Оскар Пиастри из «Макларен» (+6,819).
Формула-1. Гран-при Катара. Гонка:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
- 2. Шарль Леклер («Феррари») +6.031
- 3. Оскар Пиастри («Макларен») +6.819
- 4. Джордж Расселл («Мерседес») +9.104
- 5. Пьер Гасли («Альпин») +16.782
- 6. Карлос Сайнс («Феррари») +17.476
- 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +19.867
- 8. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +25.360
- 9. Кевин Магнуссен («Хаас») +32.177
- 10. Ландо Норрис («Макларен») +35.762
- 11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +50.243
- 12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +56.122
- 13. Юки Цунода («РБ») +1:01.100
- 14. Лиам Лоусон («РБ») +1:02.656
- 15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
- Нико Хюлькенберг («Хаас») — не финишировал
- Серхио Перес («Ред Булл») — не финишировал
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не финишировал
- Эстебан Окон («Альпин») — не финишировал
- Франко Колапинто («Уильямс») — не финишировал