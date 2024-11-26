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    Михаил Дегтярев выдвинут на пост главы ОКР от РФС

    Прочие Олимпизм
    Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев будет баллотироваться на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

    Михаил Дегтярев
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    Михаил Дегтярев

    В качестве претендента на эту должность его выдвинул Российский футбольный союз (РФС). Это решение было принято сегодня, 26 ноября, на заседании бюро исполкома РФС

    «Выдвинуть Дегтярева Михаила Владимировича кандидатом на должность президента Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский комитет России".

    Выдвинуть Дюкова Александра Валерьевича и Филиппова Марата Валерьевича кандидатами в Исполком Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский комитет России".

    Избрать делегатами от РФС на Олимпийское собрание Олимпийского комитета России, которое состоится 13 декабря 2024 г. в городе Москве, следующих лиц:

    — Блюмин Борис Александрович;
    — Колосков Вячеслав Иванович;
    — Цитович Иван Игоревич», — говорится в заявлении на сайте РФС.

    44-летний Дегтярев стал министром спорта РФ в мае 2024 года, ранее он был губернатором Хабаровского края.

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