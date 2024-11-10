НБА. «Сан-Антонио» победил «Юту», «Клипперс» выиграли у «Торонто» и другие матчи

Виктор Вембаньяма Фото: globallookpress.com
Самым результативным на паркете стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, набравший 24 очка и сделавший 16 поборов.
«Сан-Антонио» с 4 победами занимает 12-е место в Западной конференции, «Юта» с 2 победами — на последней строчке.
«Клипперс» дома обыграли «Торонто» — 105:103.
Клуб из Лос-Анджелеса одержал 4-ю победу подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Рэпторз» проиграли третий матч подряд.
Все результаты игрового дня НБА 9 ноября
«Сан-Антонио Сперс» — «Юта Джаз» — 110:111
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 105:100
«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 113:125
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» — 105:103