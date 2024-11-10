НБА. «Сан-Антонио» победил «Юту», «Клипперс» выиграли у «Торонто» и другие матчи

в матче регулярного чемпионата НБА уступилсо счетом 110:111.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, набравший 24 очка и сделавший 16 поборов.

«Сан-Антонио» с 4 победами занимает 12-е место в Западной конференции, «Юта» с 2 победами — на последней строчке.

«Клипперс» дома обыграли «Торонто» — 105:103.

Клуб из Лос-Анджелеса одержал 4-ю победу подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Рэпторз» проиграли третий матч подряд.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 9 ноября

«Сан-Антонио Сперс» — «Юта Джаз» — 110:111

«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 105:100

«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 113:125

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» — 105:103