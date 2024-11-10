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    НБА. «Сан-Антонио» победил «Юту», «Клипперс» выиграли у «Торонто» и другие матчи

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    «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Юте» со счетом 110:111.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    Самым результативным на паркете стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, набравший 24 очка и сделавший 16 поборов.

    «Сан-Антонио» с 4 победами занимает 12-е место в Западной конференции, «Юта» с 2 победами — на последней строчке.

    «Клипперс» дома обыграли «Торонто» — 105:103.

    Клуб из Лос-Анджелеса одержал 4-ю победу подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Рэпторз» проиграли третий матч подряд.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 9 ноября

    «Сан-Антонио Сперс» — «Юта Джаз» — 110:111

    «Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 105:100

    «Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 113:125

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» — 105:103

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