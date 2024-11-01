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    НБА. «Клипперс» уступили «Финиксу», «Даллас» победил «Хьюстон», «Мемфис» — «Милуоки»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Финикс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    Самым результативным игроком матча стал заищтник «Финикса» Девин Букер, набравший 40 очков.

    «Сан-Антонио» выиграл у «Юты» — 106:88. «Джаз» потерпели пятое поражение в пяти играх на старте сезона.

    Французский форвард «Спэрс» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 25 очками и 10 подборами.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 1 ноября

    «Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» — 122:99

    «Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 102:108

    «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 88:106

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 119:125

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