НБА. «Клипперс» уступили «Финиксу», «Даллас» победил «Хьюстон», «Мемфис» — «Милуоки»

Виктор Вембаньяма Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком матча стал заищтник «Финикса» Девин Букер, набравший 40 очков.
«Сан-Антонио» выиграл у «Юты» — 106:88. «Джаз» потерпели пятое поражение в пяти играх на старте сезона.
Французский форвард «Спэрс» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 25 очками и 10 подборами.
Все результаты игрового дня НБА 1 ноября
«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» — 122:99
«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 102:108
«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 88:106
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 119:125