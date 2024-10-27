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    «Автодор» дома уступил «Уралмашу» в Единой лиге

    «Автодор» дома уступил «Уралмаш»: счет матча 81:100, обзор

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Саратовский «Автодор» уступил на своей площадке «Уралмашу» в рамках Единой лиги ВТБ со счетом 81:100 (24:27, 17:28, 23:22, 17:23).

    Джонни О'Брайант
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    Джонни О'Брайант

    Самым результативным у хозяев стал Джамал Джонс, набравший в матче 18 очков (три трёхочковых попадания из шести), сделавший девять подборов и одну передачу. 17 очков на свой счёт записал Керем Кантер, совершивший также четыре подбора.

    В составе победителей отличился Джонни О'Брайант, который набрал в матче 25 очков, сделал три подбора и одну передачу. 14 очков, четыре подбора и четыре передачи на счету Джеремайи Мартина.

    «Уралмаш» поднялся на 7-е место в чемпионате, а «Автодор» идет 11-м.

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