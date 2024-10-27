«Автодор» дома уступил «Уралмаш»: счет матча 81:100, обзор

Саратовскийуступил на своей площадкев рамках Единой лиги ВТБ со счетом 81:100 (24:27, 17:28, 23:22, 17:23).

Самым результативным у хозяев стал Джамал Джонс, набравший в матче 18 очков (три трёхочковых попадания из шести), сделавший девять подборов и одну передачу. 17 очков на свой счёт записал Керем Кантер, совершивший также четыре подбора.

В составе победителей отличился Джонни О'Брайант, который набрал в матче 25 очков, сделал три подбора и одну передачу. 14 очков, четыре подбора и четыре передачи на счету Джеремайи Мартина.

«Уралмаш» поднялся на 7-е место в чемпионате, а «Автодор» идет 11-м.