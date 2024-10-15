ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур Бетербиев и Дмитрий БиволЗаслуженно ли Бетербиев победил Бивола? Весь мир считает иначе
  • 14:09
    • СМИ: Истец указала на Мбаппе в деле по обвинению в сексуальном насилии
  • 13:53
    • Сборная России могла провести товарищеский матч с Венесуэлой
  • 13:31
    • Поздняков покинет пост президента ОКР
  • 13:15
    • Агент: «Спартак» предлагал Кордобе больше 4 млн евро
  • 13:06
    • Кудерметова проиграла румынке Богдан на турнире в Осаке
    Все новости спорта

    Поздняков покинет пост президента ОКР

    Прочие Олимпизм
    Станислав Поздняков в ближайшее время уйдет с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР).

    Станислав Поздняков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Поздняков

    «Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды.

    В этой связи, Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России», — сказал Поздняков, слова которого приводит пресс-служба ОКР.

  • Российские биатлонисты не допущены к международным турнирам в сезоне-2024/2025
  • Читайте по теме

    • Поздняков занимает пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новый четырехлетний цикл.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия окажет сопротивление «красной фурии»?
  • Испания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Португалия продолжит побеждать?!
  • Шотландия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли Хорватия снова переиграть Польшу?
  • Польша — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Польша — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному