«Пари НН» победил «Автодор» в Единой лиге

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБпобедил саратовский— 79:74 (20:21, 17:16, 20:19, 22:18)

Для нижегородцев это третья победа кряду в чемпионате, она идет в группе лидеров. У саратовцев одна победа в трех матчах.

Самым результативным у победителей стал Зак Наталл, на счету которого 18 очков, пять подборов, две передачи и пять потерь. Также отличился Дмитрий Хвостов, набравший 11 очков (три попадания из четырёх с линии трёхочкового броска).

В составе «Автодора» лучшим был Брайант Кроуфорд, записавший в свой актив 18 очков, три подбора, шесть передач и три перехвата.