«Зенит» победил «Автодор», ЦСКА разгромил «Уралмаш»

Завершились четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА легко победил «Уралмаш» из Екатеринбурга — 98:56 (21:18; 32:8; 22:9; 23:21).

Самым результативным у армейцев стал стал бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в составе Сербии Алекса Аврамович, на счету которого 17 очков (два трёхочковых попадания), три подбора и девять передач. У Антона Астапковича 15 очков и 9 подборов.

В составе «Уралмаша» отличился Тайрелл Нэльсон. У него в матче 13 очков, один подбор и одна передача.

«Локомотив-Кубань» не оставил шансов «Астане» — 127:84 (30:22, 28:25, 24:23, 35:14).

Лучшим в составе «Локомотива-Кубань» стал Карвел Андерсон, оформивший 19 очков.

У «Астаны» наиболее результативным стал американец Ти Джей Старкс, записавший на свой счёт 22 очка.

Таблицу Единой лиги ВТБ можно посмотреть по ссылке.

Петербургский «Зенит» и саратовский «Автодор» сыграли со счетом 103:86 (26:24; 23:23; 25:21; 29:18)

Лучшим у победителей стал Дуэйн Бэйкон с 23 очками и Омари Спеллмен с 21 очком

У самарцев больше всех набрал Брайант Кроуфорд — 21 очко.

«Пари НН» победил «Парму» 83:51 (21:11, 18:10, 27:13, 17:17)

Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Зак Наталл, набравший 15 очков.

В составе «Пармы» отличился Обри Доукинс, на счету которого 15 очков.