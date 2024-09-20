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    Андрей Кириленко переизбран на пост президента РФБ

    Прочие Баскетбол
    Андрей Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола, сообщает пресс‑служба РФБ.

    Андрей Кириленко
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    Андрей Кириленко

    Кириленко выиграл выборы, получив 143 из 144 голосов делегатов.

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    «За годы работы в нашем коллективе, как и в настоящей баскетбольной команде, сформировалась "химия". Несмотря на то, что мы сталкивались с многочисленными вызовами, мы преодолевали их и становились еще сильнее. Первые четыре года нам нужно было сосредоточиться на структуре Федерации, выстроить фундамент. Это включало и разработку базовых проектов, и поиск спонсоров, и подбор кадров. После этого, в следующий срок, мы занимались баскетбольной инфраструктурой в стране. Несмотря на ряд кризисов, связанных с коронавиусом и политическим давлением, нам удалось запустить множество проектов по строительству баскетбольных объектов и развитию баскетбола в регионах. Сейчас возводится спортивная база национальной сборной, которая станет домом для игроков; открываются баскетбольные центры на территории нашей страны — все это держит в хорошем напряжении и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

    В следующие четыре года наша команда планирует сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернется на международную арену. Программы, посвященные развитию детского баскетбола и поддержке тренеров, уже в разработке. Благодарю членов Отчетно-выборной Конференции РФБ за доверие! У нас есть энергия, силы и вдохновение, чтобы идти к новым целям дальше!» — отметил Кириленко.

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