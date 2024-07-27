Бельгиец Эвенепул и австралийка Браун выиграли золотые медали Олимпиады в велоспорте

Первые медали Олимпийских игр в Париже разыграны в велоспорте.

В шоссейной гонке с раздельного старта у мужчин лучшим оказался представитель Бельгии Ремко Эвенепул. Вторым стал Филиппо Ганна из Италии, а бронзовая медаль досталась Вауту ван Арту из Бельгии.

Отметим, что россиянин Глеб Сырица стал только 31-м.

В женской аналогичной гонке победу праздновала Грейс Браун из Австралии. Серебряная медаль досталась Анне Хендерсон из Великобритании, а бронзовая — Хлое Дигерт из США.

Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место.