Перасович: Тяжелое поражение из-за того, каким образом оно произошло

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ от ЦСКА.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они провели отличный матч. Но считаю, что мы тоже сыграли очень хорошо и имели все шансы на победу. К сожалению, сегодня мы не выиграли. Тяжёлое поражение для нас из-за того, каким именно образом оно произошло. Однако это только начало финальной серии. Постараемся прибавить и от матча к матчу становиться лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Таким образом, ЦСКА ведет в серии против УНИКСа со счетом 1:0.