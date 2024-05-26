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    Перасович: Тяжелое поражение из-за того, каким образом оно произошло

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ от ЦСКА.

    Велимир Перасович
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    Велимир Перасович

    «Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они провели отличный матч. Но считаю, что мы тоже сыграли очень хорошо и имели все шансы на победу. К сожалению, сегодня мы не выиграли. Тяжёлое поражение для нас из-за того, каким именно образом оно произошло. Однако это только начало финальной серии. Постараемся прибавить и от матча к матчу становиться лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

    Таким образом, ЦСКА ведет в серии против УНИКСа со счетом 1:0.

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