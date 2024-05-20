ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Золото РПЛ найдет своего владельца в 30-м туреНа троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре
    Все новости спорта

    НБА. «Индиана» обыграла «Никс», «Миннесота» победила «Денвер»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Индиана» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграла «Никс» со счетом 130:109.

    Никола Йокич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Йокич

    Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Донте Дивинченцо, набравший 39 очков.

    «Индиана» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Бостоном».

    Все прогнозы на НБА

    «Миннесота» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграла «Денвер» со счетом 98:90.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 35 очков. У его одноклубника Николы Йокича 34 очка и 19 поборов.

    «Миннесота» победила в серии со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Далласом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» будет грызть траву
  • «Пари НН» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Химик» не заметят сопротивления
  • «Кубань» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Матч в Туле будет низовым
  • «Арсенал» Тула — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кубань — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Орхус — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Аустрия Вена
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ширак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному