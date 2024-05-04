Ферстаппен: Не перейду в «Мерседес» даже за 150 миллионов евро

Пилототреагировал на информацию о возможном переходе в

«На данный момент мое будущее находится в "Ред Булл". Даже если бы мне предложили 150 миллионов евро, деньги не стали бы для меня решающим фактором при выборе новой команды. Я доволен тем, что уже зарабатываю.

Главное — скорость. Я понимаю, что буду очень недоволен 5-6 местами. Все решает скорость, и Тото Вольф это знает. Я верю в проект и во всех его участников, но в спорте и в жизни ты не знаешь, что случится в будущем», — цитирует Ферстаппена GPblog.

Напомним, что Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира и лидером текущего сезона Формулы-1.