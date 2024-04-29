НБА. «Клипперс» обыграли «Даллас», «Миннесота» вышла во второй раунд плей-офф

Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер («Финикс») — 49 очков.
«Тимбервулвз» победили в серии со счетом 4-0 и вышли во второй раунд. Следующим соперником «Миннесоты» станет победитель матча «Денвер» — «Лейкерс» (счет в серии 3-1 в пользу «Наггетс»).
«Клипперс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграли «Даллас» со счетом 116:111.
Самым результативным на паркете стал защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 40 очков.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 2 мая в Лос-Анджелесе и начнется в 5:00 мск.
Результаты игрового дня:
«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:97
«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:116
«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 126:113
«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:122