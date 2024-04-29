НБА. «Клипперс» обыграли «Даллас», «Миннесота» вышла во второй раунд плей-офф

на выезде победилав четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 122:116.

Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер («Финикс») — 49 очков.

«Тимбервулвз» победили в серии со счетом 4-0 и вышли во второй раунд. Следующим соперником «Миннесоты» станет победитель матча «Денвер» — «Лейкерс» (счет в серии 3-1 в пользу «Наггетс»).

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«Клипперс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграли «Даллас» со счетом 116:111.

Самым результативным на паркете стал защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 40 очков.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 2 мая в Лос-Анджелесе и начнется в 5:00 мск.

Результаты игрового дня:

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:97

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:116

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 126:113

«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:122