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    НБА. «Даллас» уступил «Клипперс», «Милуоки» одолел «Индиану»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Даллас» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА уступил «Клипперс» со счетом 97:109.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 33 очка и сделавший 13 подборов.

    Счет в серии 1-0 в пользу «Клипперс». Следующий матч пройдет 24 апреля и начнется в 5:00 мск.

    Все прогнозы на НБА

    «Милуоки» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл дома «Индиану» со счетом 109:94.

    Самым результативным на паркете стал форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам, набравший 36 очков и сделавший 13 подборов.

    Счет в серии 1-0 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет 24 апреля.

    Все результаты игрового дня:

    «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 114:94

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 109:97

    «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:94

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 94:92

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