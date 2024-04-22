НБА. «Даллас» уступил «Клипперс», «Милуоки» одолел «Индиану»

Лука Дончич Фото: globallookpress.com
Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 33 очка и сделавший 13 подборов.
Счет в серии 1-0 в пользу «Клипперс». Следующий матч пройдет 24 апреля и начнется в 5:00 мск.
«Милуоки» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл дома «Индиану» со счетом 109:94.
Самым результативным на паркете стал форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам, набравший 36 очков и сделавший 13 подборов.
Счет в серии 1-0 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет 24 апреля.
Все результаты игрового дня:
«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 114:94
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 109:97
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:94
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 94:92