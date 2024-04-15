«Зенит-Казань» обыграл «Факел» и стал первым финалистом Суперлиги

«Зенит-Казань» Фото: globallookpress.com
Это третья победа казанского клуба подряд, благодаря ей команда вышла в финал плей-офф Суперлиги. Там соперником станет победитель пары «Белогорье» — «Динамо» Москва.
Также закончились два матча за 5-8 места.
«Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» в третьем матче серии со счетом 3:1 (29:31, 25:22, 25:23, 25:22). Общий счёт в серии стал 3:0.
Новосибирский «Локомотив» отыгрался с 0:2 по партиям и одолел красноярский «Енисей» — 3:2 (23:25, 34:36, 26:24, 29:27, 15:13). Общий счет в серии стал 3:0.
Теперь за 5-6 места сыграют «Зенит» Спб и «Локомотив».