Тренер «Зенита» оценил победу над «Факелом»

Главный тренер «Зенита-Казань»остался доволен победой в полуфинале против «Факела».

«Мы хорошо играли. Это одна из причин, почему мы сегодня были аккуратны и внимательны. Никаких шапкозакидательств не было, сказал ребятам что это второй шаг, а не последний. И этих шагов у нас предстоит ещё много.

Доволен вниманием к игре и качеством. Мало ошибок. Все сыграли очень аккуратно и внимательно. Факел молодцы, подбили несколько хороших мячей, но мы, хоть и не с первого раза, но забирали розыгрыши. Контролировали исход в каждой партии и всё было под нашим контролем», — сказал Вербов в послематчевом интервью.

«Зенит-Казань» победил во втором матче полуфинала «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 3:0. Третий матч пройдет на площадке соперника 15 апреля.