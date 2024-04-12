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    Тренер «Зенита» оценил победу над «Факелом»

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    Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов остался доволен победой в полуфинале против «Факела».

    Алексей Вербов
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    Алексей Вербов

    «Мы хорошо играли. Это одна из причин, почему мы сегодня были аккуратны и внимательны. Никаких шапкозакидательств не было, сказал ребятам что это второй шаг, а не последний. И этих шагов у нас предстоит ещё много.

    Доволен вниманием к игре и качеством. Мало ошибок. Все сыграли очень аккуратно и внимательно. Факел молодцы, подбили несколько хороших мячей, но мы, хоть и не с первого раза, но забирали розыгрыши. Контролировали исход в каждой партии и всё было под нашим контролем», — сказал Вербов в послематчевом интервью.

    «Зенит-Казань» победил во втором матче полуфинала «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 3:0. Третий матч пройдет на площадке соперника 15 апреля.

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