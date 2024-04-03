НБА. «Голден Стэйт» нанес поражение «Далласу», «Вашингтон» обыграл «Милуоки», «Денвер» — «Сан-Антонио»

Разыгрывающий защитник «Наггетс» Лука Дончич оформил трипл-дабл: 30 очков, 11 подборов и 11 передач.
«Денвер» дома победил «Сан-Антонио» — 110:105.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 42 очка и 16 подборов.
«Вашингтон» на своем паркете одолел «Милуоки» — 117:113.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл: 35 очка, 15 подборов и 10 передач.
Результаты игрового дня:
«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:128
«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 117:113
«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс» — 109:99
«Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:105
«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 113:106
«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:105
«Юта Джаз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:129
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:95
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» — 104:100