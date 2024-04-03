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    НБА. «Голден Стэйт» нанес поражение «Далласу», «Вашингтон» обыграл «Милуоки», «Денвер» — «Сан-Антонио»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Голден Стэйт» на своем паркете обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:100.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Разыгрывающий защитник «Наггетс» Лука Дончич оформил трипл-дабл: 30 очков, 11 подборов и 11 передач.

    «Денвер» дома победил «Сан-Антонио» — 110:105.

    Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 42 очка и 16 подборов.

    «Вашингтон» на своем паркете одолел «Милуоки» — 117:113.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл: 35 очка, 15 подборов и 10 передач.

    Все прогнозы на НБА

    Результаты игрового дня:

    «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:128

    «Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 117:113

    «Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс» — 109:99

    «Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:105

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 113:106

    «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:105

    «Юта Джаз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:129

    «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:95

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» — 104:100

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