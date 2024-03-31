Сегодня в 19:46 «Зенит-Казань» уверенно победил «Енисей» в первом матче плей-офф «Зенит-Казань» — «Енисей»: счет матча 3:1, обзор Прочие Волейбол В первой игре четвертьфинала волейбольной Суперлиги победитель регулярного чемпионата «Зенит»-Казань« был сильнее красноярского "Енисея" со счетом 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21). ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей «Зенит-Казань» Фото: globallookpress.com Второй матч серии пройдет в Красноярске 3 апреля. В случае победы "Зенита" он выйдет в полуфинал.