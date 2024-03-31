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    «Зенит-Казань» уверенно победил «Енисей» в первом матче плей-офф

    «Зенит-Казань» — «Енисей»: счет матча 3:1, обзор

    Прочие Волейбол
    В первой игре четвертьфинала волейбольной Суперлиги победитель регулярного чемпионата «Зенит»-Казань« был сильнее красноярского "Енисея" со счетом 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21).

    «Зенит-Казань»
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    «Зенит-Казань»

    Второй матч серии пройдет в Красноярске 3 апреля. В случае победы "Зенита" он выйдет в полуфинал.

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