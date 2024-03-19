ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тен Копмейнерс — звезда Серии АТрансферный дайджест. 12-18 марта
  • 11:32
    • «Авангард» уволил Кравца
  • 10:52
    • Федерация хоккея Беларуси выразила соболезнования в связи со смертью Константина Кольцова
    Все новости спорта

    Кулешова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

    Прочие Лыжи
    Сегодня, 19 марта, в Малиновке (Архангельская область) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжным гонкам — 2024.

    Анастасия Кулешова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Кулешова

    Золото завоевала лыжница Анастасия Кулешова. Спортсменка преодолела дистанцию за 27.21,5 секунды.

    Второй оказалась Анастасия Фалеева, отставшая от лидера на 23,6 секунды.

    Топ-3 замкнула Татьяна Сорина.

    Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
    10 км, классический стиль. Женщины

    1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 27.21,5.

    2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) +23,6.

    3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +32,8.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА успешно перезапустит домашний этап серии
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Второй матч в Магнитогорске окажется результативнее?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локомотив» еще сильнее увеличит отрыв?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вегас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Сент-Китс и Невис
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Халеп — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному