Кулешова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Анастасия Кулешова Фото: globallookpress.com
Золото завоевала лыжница Анастасия Кулешова. Спортсменка преодолела дистанцию за 27.21,5 секунды.
Второй оказалась Анастасия Фалеева, отставшая от лидера на 23,6 секунды.
Топ-3 замкнула Татьяна Сорина.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
10 км, классический стиль. Женщины
1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 27.21,5.
2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) +23,6.
3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +32,8.