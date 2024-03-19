Кулешова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Сегодня, 19 марта, в Малиновке (Архангельская область) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжным гонкам — 2024.

Золото завоевала лыжница Анастасия Кулешова. Спортсменка преодолела дистанцию за 27.21,5 секунды.

Второй оказалась Анастасия Фалеева, отставшая от лидера на 23,6 секунды.

Топ-3 замкнула Татьяна Сорина.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

10 км, классический стиль. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 27.21,5.

2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) +23,6.

3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +32,8.