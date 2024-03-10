НБА. «Финикс» уступил «Бостону», «Сан-Антонио» победил после двух поражений кряду

В матче регулярного чемпионата НБАуступилисо счетом 107:117.

Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант («Финикс»), который набрал 45 очков, а также выполнил 10 подборов и шесть результативных передач.

«Селтикс» одержали победу после двух поражений подряд в регулярном чемпионате.

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«Голден Стэйт Уорриорз» уступил дома «Сан-Антонио Сперс» со счетом 113:126.

Это поражение стало для «Уорриорз» вторым подряд в регулярном чемпионате. «Сан-Антонио» победил после двух поражений кряду, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции.

Результаты игрового дня:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Чикаго Буллз» — 112:102.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 110:99.

«Детройт Пистонс» — «Даллас Маверикс» — 124:142.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:126.

«Финикс Санз» — «Бостон Селтикс» — 107:117.

«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 142:121.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Торонто Рэпторс» — 128:118.