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    НБА. «Финикс» уступил «Бостону», «Сан-Антонио» победил после двух поражений кряду

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» уступили «Бостон Селтикс» со счетом 107:117.

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант («Финикс»), который набрал 45 очков, а также выполнил 10 подборов и шесть результативных передач.

    «Селтикс» одержали победу после двух поражений подряд в регулярном чемпионате.

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    «Голден Стэйт Уорриорз» уступил дома «Сан-Антонио Сперс» со счетом 113:126.

    Это поражение стало для «Уорриорз» вторым подряд в регулярном чемпионате. «Сан-Антонио» победил после двух поражений кряду, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции.

    Результаты игрового дня:

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Чикаго Буллз» — 112:102.

    «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 110:99.

    «Детройт Пистонс» — «Даллас Маверикс» — 124:142.

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:126.

    «Финикс Санз» — «Бостон Селтикс» — 107:117.

    «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 142:121.

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Торонто Рэпторс» — 128:118.

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