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    Президент ФИА находится под следствием из-за вмешательства в результат гонки Формулы-1

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    Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем может быть замешан во вмешательстве в результаты гонки Формулы-1.

    Мохаммед бен Сулайем
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    Мохаммед бен Сулайем

    По информации BBC, в отношении функционера ведется расследование, поскольку предполагается, что он повлиял на отмену штрафа, который выписали пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в Саудовской Аравии в 2023 году.

    Тогда испанец финишировал третьим, однако после финиша был оштрафован на 10 секунд за то, что не отбыл должным образом пятисекундный штраф за нарушение процедуры старта.

    Как рассказал ВВС свой источник, Мохаммед бен Сулайем попросил отменить это наказание и испанца вернули обратно на призовой подиум.

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